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Под Слонимом сотрудники ГАИ и очевидец спасли жизнь мальчику, который тонул в озере

19.06.2018 17:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотрудники межрайонного отдела ГАИ Слонимского РОВД спасли тонущего мальчика.

По информации пресс-службы УВД Гродненского облисполкома, 18 июня по деревне Залесье проезжал наряд, в состав которого входили инспекторы ДПС – старший лейтенант милиции Юрий Хильманович и лейтенант милиции Александр Ярошевич.

Правоохранители увидели человека, который махал руками. Он спас ребенка на велосипеде, который упал в озеро, но не знал, что делать дальше.

Патрульная машина остановилась. На берегу лежал ребенок без признаков жизни. У мальчика отсутствовали пульс, дыхание и сердцебиение.

Инспекторы оказали доврачебную помощь. За несколько минут пострадавшего привели в чувство при помощи непрямого массажа сердца, дали понюхать нашатырь и вызвали медиков.

К приезду врачей у мальчика появились и дыхание, и пульс.

Осенью минувшего года 15-летний прохожий спас мальчика: бросился в реку и вытащил его на берег.

История спасения ребенка в Минске (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники межрайонного отдела ГАИ Слонимского РОВД спасли тонущего мальчика. По информации пресс-службы УВД Гродненского облисполкома, 18 июня...
 
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