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Волковычане помогут оснастить райбольницу современным оборудованием
19.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
В Волковыске 23 июня пройдет районный субботник.
Организатор – Волковысский райисполком призывает принять участие в районном субботнике путем перечисления 25 процентов от среднего дневного апрельского заработка на соответствующий расчетный счет райисполкома до 20 июля.
Денежные средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования для оснащения строящегося лечебного корпуса волковысской райбольницы.
Оборудование, это, конечно, важно. Но горожан не меньше волнует вопрос нового асфальтного покрытия улицы Боричевского, которая находится рядом со строящимся лечебным корпусом.
К сожалению, обещают, что новый асфальт будет уложен после благоустройства территории только рядом с больницей. И то к сентябрю…
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В Волковыске 23 июня пройдет районный субботник. Организатор – Волковысский райисполком призывает принять участие в районном субботнике...
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