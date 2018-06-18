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В Беларуси нашли крупное захоронение жертв расстрелов времен ВОВ

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На территории Беларуси обнаружено крупное захоронение жертв расстрелов времен Великой Отечественной войны, а также останки солдат русской императорской армии. Об этом рассказал представитель Минобороны республики Сергей Воронович.

«В Несвиже (Минская область) с мая этого года ведутся работы на ранее неизвестном захоронении жертв, которые были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками. Уже извлечены останки более 650 погибших», – сказал он журналистам.

По словам Вороновича, в настоящее время извлекаются останки красноармейцев и мирных жителей. Специалисты полагают, что в ходе работ могут быть извлечены 150-200 останков.

Представитель оборонного ведомства рассказал, что о месте массового расстрела стало известно из информационного листа, полученного от осведомленного источника. В документе сообщалось о захоронении пяти красноармейцев. Тем не менее уже в первый день раскопок были найдены останки 22 солдат.

Помимо этого, по словам Вороновича, в Витебской области специалисты обнаружили еще одно захоронение с останками более 60 военнослужащих русской императорской армии. В специальных гильзах лежали записки, которые удалось прочитать. Это помогло идентифицировать двух человек.

Ранее сегодня стало известно, что британские археологи на месте строительства автотрассы между Кембриджем и Хантингтоном нашли два человеческих скелета античных времен.



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Зазоронение было обнаружено в городе Несвиж Минской области.
 
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