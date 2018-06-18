Робби Уильямс объяснил, зачем показал средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс рассказал, почему показал неприличный жест во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт» .



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— В таких случаях главное — не вызвать международный конфликт. И мне это удалось. Оставалась одна минута до конца церемонии. Я был под давлением, потому что не знал, что мне делать через полминуты. Поэтому я показал, что осталась одна минута. Поверьте, я сам не знаю, что я буду делать в той или иной ситуации, — приводит слова Уильямса joe.co.uk.

Организатор и хореограф церемонии открытия футбольного ЧМ-2018 Илья Авербух, комментируя поступок Робби Уильямса, который показал средний палец в камеру во время прямой трансляции, вскоре после того признался, что он, «как хореограф, такого жеста ему не ставил».

— Никто не знает, что закладывал Робби [в этот жест], но могу сказать, что во время репетиций он был очень профессионален и радушен. Я бы расценил это в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине, уверен, что это никакого отношения не имеет к нам или в сторону России. Думаю, что он мог этим показать свою силу, ведь Робби — большая звезда и вправе делать, что считает нужным, — сказал Авербух.

Накануне чемпионата мира Робби Уильямс признался , что его попросили не исполнять на церемонии открытия ЧМ знаменитый хит Party Like A Russian. В тексте песни говорится об олигархе, который «грабит нацию, строит космическую станцию» и «никогда не улыбается, если это невыгодно».

В России британский певец приобрел большую известность как раз благодаря этому своему хиту. В видеоклипе на эту песню певец также показывает жест со средним пальцем.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.