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ЧМ-2018 по футболу: Япония обыграла Колумбию

19.06.2018 17:33 — Разное | ОНТ  
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Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию со счётом 2:1.

Уже на третьей минуте полузащитник Колумбии Карлос Санчес сыграл рукой в штрафной площади и был удалён с поля. Синдзи Кагава реализовал пенальти – 1:0. На 39 минуте Хуана Кинтеро точным ударом сравнял счёт – 1:1. 

 
 
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Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию со счётом 2:1.
 
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