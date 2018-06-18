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ЧМ-2018 по футболу: Япония обыграла Колумбию
Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию со счётом 2:1.
Уже на третьей минуте полузащитник Колумбии Карлос Санчес сыграл рукой в штрафной площади и был удалён с поля. Синдзи Кагава реализовал пенальти – 1:0. На 39 минуте Хуана Кинтеро точным ударом сравнял счёт – 1:1.
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Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию со счётом 2:1.
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