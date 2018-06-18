На Октябрьской площади открылась футбольная фан-зона на 400 мест

Болельщикам и любителям футбола можно больше не толпиться в барах: прямо в центре Минска сегодня открылась крупнейшая фан-зона Беларуси к Чемпионату мира по футболу. Площадка рассчитана на 400 посадочных мест. В режиме прямой трансляции будут работать три экрана: один площадью 4х5 метров и два поменьше – 2,5х2 метра. Работать будет каждый день с 12:00 до 24:00 до самого конца мундиаля.

Кроме собственно футбола можно будет и перекусить. С первого дня на площадке заработал фуб-корт. Обещают четыре точки с едой и продажу разливного пива. Кроме этого, скоро должны подъехать и фудтраки. В перерывах между матчами можно будет бесплатно сыграть в кикер: столы поставили в центральной фан-зоне.

Наконец-то огромной площади в центре столицы нашли применение. Зимой, по крайней мере раньше, было веселее: на Октябрьской заливали каток. Летом она практически всегда безлюдна и лишь одинокие милицейские патрули ходят туда-сюда. Теперь же хоть на какое-то время она оживет. Надеемся, что это станет хорошей минской традицией.

