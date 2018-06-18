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3 июля. Киев. Самый большой open air Украины с Placebo и ЛСП

19.06.2018 17:08 — Разное | KYKY  
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Через две недели на киевском ВДНХ в пятый раз пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Самый большой open air Украины начнется 3 июля и будет греметь шесть дней – до восьмого июля. Чтобы порадовать своих гостей, организаторы решили сделать большой бонус: в первый день феста вход будет свободный. На остальные дни придется покупать билеты, сделать это можно в Беларуси и не на весь фестиваль сразу: есть билеты и на один день (можно просто съездить на концерт любимой группы) или на три (полноценно потусоваться).

Кто будет выступать

Главным хедлайнером фестиваля в этом году станет рок-группа, которая вещает со всех радиостанций с 1994 года – британцы Placebo, которые пели на одной сцене с кульовым Боуи и выступали даже в Астралии. 

Вместе с ними на семь сцен за шесть дней естиваля выйдут еще 250 групп. В том числе, могилевская группа NIZKIZ, которая выиграла Atlas Weekend Talents в Минске, ребята из «ЛСП» и «Дай дорогу». 

Среди иностранных гостей появятся The Chemical Brothers, LP, Tom Odell, Lost Frequencies, Nothing but Thieves, Kadebostany, топовые артисты Украины – Бумбокс, 5’Nizza, Pianoboy, Сергей Бабкин, ДахаБраха, Dakh Daughters, Пошлая Молли, KADNAY, Pianoбой, The Gitas, Луна и другие. 

Не только музыка

На территории опен-эйра организуют более 30 развлекательных зон. В луна-парке для взрослых можно погонять адреналин, а в арт-парке с инсталляциями и световыми объектами – проникнуться современным искусством. Для тех, кто просто хочет отдохнуть и поесть, будут работать лаундж-зоны (в том числе пляж), и два фудкорта. Даже если вдруг надоест Atlas Weekend (что вряд ли), организаторы запланировали общие проекты с дружественными фестивалями «Джаз Коктебель», ГОГОЛЬFEST, Z-Games, Kyiv Lights Festival. Они представят свою авторскую увлекательную программу. А закупиться можно будет на маркете украинских брендов «Всі. Свої».

Кемпинг-зона 

Можно будет поселиться в палаточном городке на охраняемой территории. Аренда места под палатку оплачивается отдельно, в ее стоимость входят пользование душем, точка для подзарядки мобильных телефонов и круглосуточная охрана. Все необходимое снаряжение для комфортного проживания можно будет арендовать на месте или привезти с собой.

Для детей 

Для детей до 12 лет вход на фестиваль во все дни в сопровождении родителей будет бесплатный. Также Atlas Weekend откроет специальную площадку, которая будет работать с 12:00 до 21:00. Там с детьми будут играть аниматоры-супергерои, также будет работать профессиональная и опытная няня. Ну и про игрушки не забыли. В общем, ребенку будет чем заняться.  

Atlas Fan Club

Если вы хотите стать активистом фестиваля Atlas Weekend, можно вступить в официальный фан-клуб. Участников этого клуба ждут подарочный мерч, фаст-лайны на события в Atlas, Roof, Around и Открытие Зеленого Театра, встречи с артистами и специальные активности на Atlas Weekend 2018.

Где купить билеты

Билеты продаются и в Минске. Притом можно купить абонемент на разный срок: на все дни, или на три, или вообще только на один день.

Как это было в том году

 
Теги: Минск
 
 
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Через две недели на киевском ВДНХ в пятый раз пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Самый большой open air Украины начнется 3 июля и будет греметь шесть дней – до...
 
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