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"Условно" осужденные. Коррумпированные чиновники, помилованные Лукашенко

19.06.2018 17:06 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Экс-глава Солигорского райисполкома Александр Римашевский, осужденный за взятку на 8 лет, вышел на свободу через полгода по решению Александра Лукашенко.

В декабре 2017 года суд Минской области приговорил чиновника к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Но на днях он вышел на свободу и готовится возглавить одно из хозяйств на Брестчине.

Это не первый случай, когда Александр Лукашенко досрочно освобождает из тюрьмы высокопоставленных взяточников. Например, уже сегодня стало известно, что задержанный за коррупцию экс-глава Ленинского района Минска Валерий Кулеш также был помилован Лукашенко и вышел на свободу менее чем через 2 года после задержания.

О других наиболее резонансных делах вспоминает радио "Свабода".


Галина Журавкова

Началось с бывшей управляющей делами президента Галины Журавковой, осужденной за хищение более 2 миллионов долларов. В 2005 году экс-чиновница была приговорена к 5 годам лишения свободы, но в тюрьме не сидела - ее помиловал Лукашенко. В результате из назначенного срока она отбыла только 4 месяца в следственном изоляторе и несколько месяцев под подпиской о невыезде. После этого уехала в Россию.


Юрий Чиж

Один из самых богатых людей Беларуси Юрий Чиж был освобожден в середине сентября 2016 года из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. Как сообщили в КГБ, бизнесмен признал вину и выплатил ущерб, поэтому отпала необходимость содержания его под стражей.

Юрий Чиж находился в тюрьме с марта 2016-го, ему грозило до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ряд объектов из имущества Чижа были проданы за три месяца до освобождения. Это значит, что бизнесмен хотел не только выплатить ущерб, но и просить Лукашенко о помиловании, за что обычно дополнительно требуется сумма, превышающая причиненный ущерб в 2-3 раза.


Егор Рыбаков

В 2004 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против тогдашнего главы Белтелерадиокомпании по фактыам злоупотребления должностными полномочиями, хищения и получения взятки. Его осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но благодаря амнистии и указу Лукашенко Егор Рыбаков вышел на свободу условно-досрочно в 2010 году.


Александр Боровский

Бывший директор Новополоцкого предприятия «Полимир» Александр Боровский возглавил концерн "Белнефтехим" в 2005 году. В 2007-м его задержали сотрудники КГБ. Вместе с ним задержали нескольких руководителей концерна и ряда коммерческих структур.

27 марта 2008 года Верховный суд приговорил Боровского к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, совершенном из личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда государству.

В декабре 2008-го он был помилован Александром Лукашенко, и через год его назначили директором МАЗа.


Александр Архипов

4 ноября 2013 года Александра Архипова сняли с должности заместителя генпрокурора с формулировкой «за действия, дискредитирующие звание прокурорского работника». В 2014 году он был осужден на 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима за получение взятки и превышение служебных полномочий.

В начале 2016 года экс-прокурор был помилован Александром Лукашенко и назначен директором отстающего сельскохозяйственного унитарного предприятия «Петровичи» в Смолевичском районе. Стало известно, что незадолго до этого депутаты Палаты представителей предложили Лукашенко освободить ряд коррупционеров: мол, люди опытные, "государственники", пусть спасают убыточные хозяйства.


Следует отметить, что вышеперечисленные лица - лишь вершина "айсберга" осужденных коррупционеров. При этом многие из них по решению Лукашенко оказываются на свободе "досрочно". Но полный список помилованных коррупционеров, увы, общественности не известен.

В Администрации президента отказываются его огласить, ссылаясь на... "служебную тайну".

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Римашевский, осужденный за взятку на 8 лет, вышел на свободу через полгода по решению Александра Лукашенко.
 
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