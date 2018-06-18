Mercedes доверил МАЗу обслуживать свои двигатели в Минске



Фото: auto.tut.by

Фото: auto.tut.by

Собственный сервисный центр ОАО «МАЗ» в Минске прошел сертификацию и получил возможность работать с немецкими силовыми агрегатами. Концерн Daimler AG присвоил ему статус сервисного партнера по обслуживанию промышленных двигателей Mercedes-Benz. Для этого было закуплено специальное диагностическое оборудование и инструменты, а специалисты прошли обучение в учебном центре в Набережных Челнах и в Минске.Ранее Daimler AG доверил обслуживать свои моторы 10 станциям МАЗ в России. В будущем такие же привилегии планируется распространить и на сервисные центры в Украине. Белорусский производитель уже обладает опытом обслуживания комплектующих европейских производителей. В частности, с 2015 года сервисный центр МАЗ ремонтирует узлы и агрегаты ZF.пояснили в ОАО «МАЗ».Минский автомобильный завод оснащает двигателями Mercedes-Benz тягачи, самосвалы и автобусы. На белорусскую технику ставят моторы четырех классов мощностью от 256 до 476 «лошадей». За 20 лет было выпущено более 19 тысяч грузовиков и автобусов МАЗ с двигателями Mercedes-Benz.