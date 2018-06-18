Что делать? Сирота вернулся домой из мест лишения свободы, а жить негде

ГС» Со своей проблемой он обратился в редакцию «





Судьба Анатолия сложилась так, что, будучи совсем маленьким, он со своими родными сестрами оказался в детском доме. Не все в жизни парня шло гладко. Оступившись, Анатолий попал в исправительную колонию для малолетних. А позже и вовсе загремел на 10 лет в тюрьму.





Сейчас, выйдя на свободу, Анатолий говорит, что хочет жить и работать, как все люди. Только вот жить ему негде. До последнего ареста Анатолию, как сироте, государство выделило жилье, но после оно было признано Слонимским исполкомом как аварийное и его снесли. Теперь молодому человеку предложили другое жилье, но и оно, по словам Анатолия, не пригодно для жизни.





— Одно жилье, которое мне предложили, не имеет элементарных удобств — ни воды, ни туалета. Внутри помещения все старое и сыплется. Другое предложенное помещение — это простая беседка с окнами, тоже без удобств. Также предлагали жить в квартире, где умер человек и где его тело разлагалось несколько дней. Находиться там вообще невозможно. Последнее предложенное жилье находится за городом — это бывший военный городок, автобусы туда не ходят, — отметил Степаненко.





Анатолий не уверен, что сможет вовремя успевать на работу, живя за десяток километров от Слонима, в месте, куда не ходят даже автобусы.





Согласно законодательству Республики Беларусь, предоставляемое жилье сиротам должно соответствовать санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Получается, он, не имея своего жилья, однажды оступившись и попав в места лишения свободы, остается без внимания государства.





После освобождения, без средств к существованию и без жилья, он становится бомжем. Поставленный в такие условия, Анатолий не знает, что ему делать. Ведь денег на ремонт предложенного ему жилья нет.









Корреспондент «ГС» обратился в отдел жилищного хозяйства Слонимского райисполкома с просьбой прокомментировать данную ситуацию.





Ответил специалист Сергей Шабан:





— Как только у нас появляются свободные квартиры, мы об этом сообщаем на сайте райисполкома, выставляем их для аренды. Недавно одна из квартир у нас появилась, но люди, стоявшие на очереди на улучшение жилья, уже заняли ее. Анатолий потерял статус сироты и поэтому стать на улучшение жилищных условий он не имеет права. Также у него было временное жилье, но так как он попал в тюрьму, он его потерял.





Мы ему предложили временное жилье в бывшем военном городке за Слонимом, на улице Подлесной. Там можно пожить несколько месяцев. Более того, мало-мальский ремонт мы можем сделать. Заменим газовую плиту, например. Ведь это лучше, чем жить на улице, — сказал Сергей Шабан.









юриста-правозащитника из Минска Павла Сапелко. Прокомментировать данную ситуацию мы также попросили





— Для установления избранного места жительства после освобождения и принятия мер по оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве администрацией учреждения УИС принимается от осужденного соответствующее заявление, которое приобщается к его личному делу. Для оказания содействия в бытовом устройстве осужденного по избранному месту жительства администрация УИС направляет соответствующие материалы в ОВД по избранному месту жительства.





В случаях, если осужденный является лицом без определенного места жительства, либо если жилое помещение осужденного было уничтожено в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, а равно стало непригодным для проживания по иным причинам, либо осужденный утратил право пользования таким жилым помещением, администрация учреждения УИС направляет соответствующие материалы в местные исполнительные и распорядительные органы для рассмотрения вопроса об оказании помощи в предоставлении осужденному жилого помещения или места для временного проживания, а также в другие организации, оказывающие помощь лицам без определенного места жительства и иным лицам.





Оценивать правомерность действий органов местного управления сложно без соответствующих документов о пригодности предлагаемого бывшему заключенному жилья к проживанию.





Стоит понимать одно: именно сейчас этот человек примет решение, как будет строить свои отношения с обществом; именно сейчас у него будут формироваться навыки жизни на свободе. И от того, как пройдет процесс ресоциализации бывшего заключенного, зависит его поведение в обществе — решит ли он вести правопослушный образ жизни или вернется к совершению преступлений, — прокомментировал ситуацию Анатолия Павел Сапелко.