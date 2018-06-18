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В США за сутки убили двух известных рэперов
Рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo, скончался от огнестрельного ранения в американском Питтсбурге.
Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились 21-летний рэпер и его спутник. Трейвон Смарт скончался в больнице от полученных ран. Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.
Трейвон Смарт занимался музыкой с 14 лет и записал дебютный альбом "Woponese" в июле 2016 года.
А незадолго до этого появилась информация о гибели еще одного американского рэпера - 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Неизвестный несколько раз выстрелил в музыканта, когда тот выходил из мотосалона в Майами.
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Рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo, скончался от огнестрельного ранения в американском Питтсбурге.
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