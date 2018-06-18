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Лукашенко пожелал успеха сборной России по футболу

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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О матче чемпионата мира между сборными России и Египта не забыл и Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. Белорусский лидер пожелал России удачи в игре, передает телеканал «МИР 24». 

«Мы с вами проводим заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это хорошая увертюра к питерской баталии. Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает, мы вас поддерживаем в этом плане», – сказал Лукашенко.

Относительно сегодняшнего заседания Высшего совета Союзного государства белорусский лидер отметил, что стороны готовы к проведению заседания, повестка дня проработана, вопросы согласованы. «Предлагается обсудить три основных вопроса, остальные вопросы полностью готовы, их предлагается принять без обсуждения», – сказал Лукашенко.

«Действительно, много вопросов проработано, прежде всего, на уровне правительств и ведомств. Коллеги в значительной степени продвинулись в вопросах, которые до сих пор оставались нерешенными. Если что-то еще осталось, давайте обсудим», – отметил в свою очередь Путин.

В Минске во вторник проходит заседание Высшего совета Союзного государства. В столице Беларуси обсуждают 9 вопросов. Ранее сообщалось, что на повестке дня будет новая редакция военной доктрины Союзного государства России и Беларуси, а также учреждение общей премии в области науки и техники.

Предполагается, что президенты поговорят об отмене роуминга между странами и обсудят вопросы торговли. Сегодня товары из республики можно найти практически в каждом регионе России.


 



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Теги: Минск
 
 
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Заседание Высшего совета Союзного государства в Минске белорусский лидер назвал «хорошей увертюрой к питерской баталии».
 
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