|
Лукашенко пожелал успеха сборной России по футболу
19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
О матче чемпионата мира между
Относительно сегодняшнего заседания Высшего совета Союзного государства белорусский лидер отметил, что стороны готовы к проведению заседания, повестка дня проработана, вопросы согласованы. «Предлагается обсудить три основных вопроса, остальные вопросы полностью готовы, их предлагается принять без обсуждения», – сказал Лукашенко.
«Действительно, много вопросов проработано, прежде всего, на уровне правительств и ведомств. Коллеги в значительной степени продвинулись в вопросах, которые до сих пор оставались нерешенными. Если что-то еще осталось, давайте обсудим», – отметил в свою очередь Путин.
В Минске во вторник проходит заседание Высшего совета Союзного государства. В столице Беларуси обсуждают 9 вопросов. Ранее сообщалось, что на повестке дня будет новая редакция военной доктрины Союзного государства России и Беларуси, а также учреждение общей премии в области науки и техники.
Предполагается, что президенты поговорят об отмене роуминга между странами и обсудят вопросы торговли. Сегодня товары из республики можно найти практически в каждом регионе России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание Высшего совета Союзного государства в Минске белорусский лидер назвал «хорошей увертюрой к питерской баталии».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)