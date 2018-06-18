 Пограничники предотвратили перемещение через границу 44 туши крупного рогатого скота

Вечером 18 июня брестские пограничники предотвратили попытку перемещения через белорусско-украинскую границу в Малоритском районе крупной партии мяса. Таким незаконным бизнесом промышляли несколько местных жителей. Все они первоначально проигнорировали законные требования сотрудников пограничной службы об остановке в пограничной полосе и попытались скрыться вглубь территории Беларуси. Неправомерные наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие. В результате были задержаны три транспортных средства.





В ходе предварительного разбирательства установлено, что водители этих иномарок - жители Малоритского района – предприняли попытку переместить из Украины в Беларусь вне пунктов пропуска 44 туши крупного рогатого скота. Эта партия перевозилась без соблюдения санитарных требований и, соответственно, не прошла обязательного ветеринарного и санитарного контролей.





В отношении задержанных граждан начат административный процесс по ст. 23.29 «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь», 23.30 «Нарушение пограничного режима» и 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» КоАП Республики Беларусь. Только по этим статьям мужчинам грозят крупные штрафы в размере до 100 базовых величин.



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Кроме того, сотрудниками ГАИ Малоритского РОВД в отношении одного из граждан составлены протоколы по ст. 18.12 «Hарушение правил эксплуатации транспортного средства» и ст.18.21 «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» КоАП Республики Беларусь.





Также правовую оценку в отношении лиц и товара дадут сотрудники таможни по совершённым правонарушениям. Изъятые туши в установленном порядке переданы представителям этого ведомства.