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Пограничники предотвратили перемещение через границу 44 туши крупного рогатого скота

19.06.2018 17:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вечером 18 июня брестские пограничники предотвратили попытку перемещения через белорусско-украинскую границу в Малоритском районе крупной партии мяса. Таким незаконным бизнесом промышляли несколько местных жителей. Все они первоначально проигнорировали законные требования сотрудников пограничной службы об остановке в пограничной полосе и попытались скрыться вглубь территории Беларуси. Неправомерные наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие. В результате были задержаны три транспортных средства.

 Пограничники предотвратили перемещение через границу 44 туши крупного рогатого скота

В ходе предварительного разбирательства установлено, что водители этих иномарок - жители Малоритского района – предприняли попытку переместить из Украины в Беларусь вне пунктов пропуска 44 туши крупного рогатого скота. Эта партия перевозилась без соблюдения санитарных требований и, соответственно, не прошла обязательного ветеринарного и санитарного контролей.

 Пограничники предотвратили перемещение через границу 44 туши крупного рогатого скота

В отношении задержанных граждан начат административный процесс по ст. 23.29 «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь», 23.30 «Нарушение пограничного режима» и 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» КоАП Республики Беларусь. Только по этим статьям мужчинам грозят крупные штрафы в размере до 100 базовых величин.


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Пограничники предотвратили перемещение через границу 44 туши крупного рогатого скота

Кроме того, сотрудниками ГАИ Малоритского РОВД в отношении одного из граждан составлены протоколы по ст. 18.12 «Hарушение правил эксплуатации транспортного средства» и ст.18.21 «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» КоАП Республики Беларусь.

 Пограничники предотвратили перемещение через границу 44 туши крупного рогатого скота

Также правовую оценку в отношении лиц и товара дадут сотрудники таможни по совершённым правонарушениям. Изъятые туши в установленном порядке переданы представителям этого ведомства.

 
 
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Вечером 18 июня брестские пограничники предотвратили попытку перемещения через белорусско-украинскую границу в Малоритском районе крупной партии мяса. Таким...
 
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