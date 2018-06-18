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Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с белорусскими регионами - посол

19.06.2018 17:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Узбекистанские местные органы власти заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими регионами. Об этом заявил сегодня посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов на встрече с руководством Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.


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Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с белорусскими регионами - посол

"Руководство Джизакской области очень заинтересовано в сотрудничестве с областями Беларуси. Мы бы хотели проработать поездку джизакской делегации сюда, чтобы наметить конкретные пути совместной работы. Тем более что недавно, когда была встреча парламентской делегации Узбекистана с Президентом Беларуси, он отметил, что нам необходимо обеспечить развитие именно регионального сотрудничества. А в белорусском парламенте даже думают о созыве такого форума. Видимо, это тоже очень разумно и целесообразно. Узбекистанские местные органы власти также заинтересованы в этом", - сказал посол.

Это первая рабочая поездка руководителя недавно открывшейся в Беларуси дипмиссии в регион. "Нужно активнее наверстывать упущенное в наших взаимоотношениях. В этом заключается одна из основных задач посольства. В первую очередь нужно обеспечить развитие базисного уровня - экономического сотрудничества. В этом плане Брестская область для нас очень интересна. Это область, которая развивается высокими темпами, по многим показателям достигла достаточно высокого уровня", - отметил дипломат.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис обратил внимание на положительную динамику внешнеторгового оборота между регионом и Узбекистаном. За прошлый год он составил $11,7 млн с темпом роста 146% к уровню 2016 года. "Мы значительно нарастили взаимный товарооборот, но, считаю, это не тот показатель, который может быть. У нас есть заинтересованность в товарах, которые производятся в Узбекистане, и нам бы хотелось поставлять свою продукцию на ваш рынок", - сказал губернатор.

Стороны сошлись во мнении, что большой потенциал сотрудничества - в сфере легкой промышленности. В этом плане есть над чем работать Барановичскому хлопчатобумажному объединению - основному заказчику узбекистанского хлопка. Перспективным направлением может стать и поставка белорусской мясо-молочной продукции на узбекистанский рынок, в которой, по словам посла, есть большая потребность. Он отметил, что в Узбекистане знают и любят продукцию ОАО "Савушкин продукт". Между тем ежегодные поставки этого крупнейшего производителя молочных продуктов составляют всего лишь 120 т.

"К сожалению, у нас получается так, что белорусские предприятия получают узбекистанскую продукцию через посредников. Соответственно, это приводит к ее значительному удорожанию. Это касается как продукции, связанной с хлопком, так и плодоовощной продукции, сухофруктов. И в Узбекистане получают продукцию белорусского производства через третьи страны. Важно наладить прямые поставки товаров", - заметил Насирджан Юсупов.

Анатолий Лис выразил убежденность, что визит узбекистанского дипломата в Брестскую область откроет новые перспективы для развития не только торгово-экономических отношений, но и контактов в гуманитарно-культурной сфере.

 
 
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Узбекистанские местные органы власти заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими регионами. Об этом заявил сегодня посол Узбекистана в Беларуси Насирджан...
 
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