Бизнес-форум Лiпень.PRO пройдет в формате палаточного лагеря

Лiпень.PRO - это 2,5-дневное образовательное мероприятие для менеджеров, предпринимателей, специалистов и просто людей, которые ищут интересные знакомства, возможности саморазвития и «новые горизонты».

2018 год является 5-м юбилейным для Лiпень.PRO.

В нынешнем году Лiпень.PRO обещает быть еще более необычным и полезным. На форуме будет насыщенная образовательная программа, где спикеры расскажут о необычных подходах в бизнесе и жизни, поделятся накопленными знаниями и «лайфхаками», а также расскажут, почему успех идет рука об руку с неудачей и как с этим справляться.

Поделиться своим опытом и знаниями предварительно согласились: Александр Панков (учредитель и директор консалтинговой группы «Здесь и Сейчас»), Валерий Остринский (основатель группы компаний Telvel Group), Тимофей Мельников (сооснователь и директор по развитию Tigermilk media (tigermilk.ru), Игорь Жукевич (сооснователь и CEO Brand-Made.by) и многие другие.

Для активного и комфортного отдыха при помощи партнеров будет организовано множество точек активации, среди которых мастер-класс по самообороне, полоса препятствий, спортивные игры, театральные постановки, игра на музыкальных инструментах, кальян-зона и дискотека под открытым небом!

Для комфортного времяпрепровождения каждого участника билет на форум включает: трансфер из Минска и обратно, питание на протяжении всего форума, участие в образовательных и развлекательных программах, а также все необходимое для проживания (палатка, спальник, коврик).

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте: https://goo.gl/y8RjKW

Бизнес-форум «Лiпень.PRO» проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).