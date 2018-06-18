Проблемы миграции: необычную акцию протеста провели активисты во Франции

Прямо у здания верхней палаты парламента они выложили 348 спасательных жилетов – такие же используют сотрудники береговой охраны.

Точная цифра непроста – именно столько людей входит в состав Сената. Уникальный протест – это призыв проявить гуманизм и обратить внимание на гибнущих по дороге в Европу беженцев. Сенаторы же тем временем обсуждают проект, который может ужесточить миграционную политику.