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Проблемы миграции: необычную акцию протеста провели активисты во Франции
Прямо у здания верхней палаты парламента они выложили 348 спасательных жилетов – такие же используют сотрудники береговой охраны.
Точная цифра непроста – именно столько людей входит в состав Сената. Уникальный протест – это призыв проявить гуманизм и обратить внимание на гибнущих по дороге в Европу беженцев. Сенаторы же тем временем обсуждают проект, который может ужесточить миграционную политику.
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Прямо у здания верхней палаты парламента они выложили 348 спасательных жилетов – такие же используют сотрудники береговой охраны.
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