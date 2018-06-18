Предсказание не сбылось! Такса R2D2 не смогла угадать результат матча Япония-Колумбия

Перед собакой положили две тарелки. В каждой – национальные блюда стран-соперников.

Япония была представлена суши, а Колумбия – бананами. У оракула было две попытки, чтобы определить победителя. Такса по разу подошла к каждому блюду, а значит, спрогнозировала ничью. Но не срослось – Япония обыграла Колумбию со счётом 2:1.