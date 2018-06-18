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Хакеры собирали штрафы «за порно» и получили 7-8 лет заключения
Трое неработающих россиян получили от 7 до 8 лет лишения свободы за мошенничество с использованием вредоносного ПО, которое блокировало компьютеры жертв и требовало «выкуп». Об этом
В перечне потерпевших — более 900 человек. Все они после заражения ПК получали информационное сообщение о блокировке компьютера от имени белорусского МВД. За снятие блокировки им предлагали заплатить «штраф» в размере 190 белорусских рублей.
Делать это предлагали на «федеральный номер МВД Республики Беларусь по приёму штрафов WebMoney». Естественно, белорусские правоохранители не только не принимают штрафы в подобной форме, но и не сообщают о них через блокировку ПК.
Злоумышленников задержали, а прошедший суд назначил предприимчивым иностранцам наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет.
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Трое неработающих россиян получили от 7 до 8 лет лишения свободы за мошенничество с использованием вредоносного ПО, которое блокировало компьютеры жертв и...
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