Петиция против повышения пенсионного возраста в России набрала два миллиона подписей

За неделю более двух миллионов человек подписали петицию с требованием не повышать пенсионный возраст в стране. Документ опубликован на сайте Change.org.



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Авторы петиции указывают, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем.

«Дефицит Пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых находится в „серой зоне“. По оценкам руководства фонда, из 77 миллионов трудоспособного населения регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 триллиона рублей в год, в результате чего в Пенсионный фонд не поступает 2,2 триллиона рублей», — говорится в обращении.

Напомним, в России с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста с переходным периодом, заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

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