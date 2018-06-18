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4 фуд-корта и огромные экраны: В Минске открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков

19.06.2018 18:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков открылась 19 июня в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 фуд-корта и огромные экраны: В Минске открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков

На Октябрьской площади для зрителей предусмотрели огромные экраны, удобные места и 4 фуд-корта. Теперь следить за Чемпионатом мира по футболу будет еще комфортней.

4 фуд-корта и огромные экраны: В Минске открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков

Настроиться на спортивную волну и болеть за любимые команды, переживая всю гамму эмоций и драйв, которые дарит футбол такого уровня, теперь можно в самом центре столицы. У Дворца Республики только что открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона. Вместить она сможет почти полтысячи болельщиков.

ЧМ-2018. Сборная Россия сыграет матч против Египта 19 июня

4 фуд-корта и огромные экраны: В Минске открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков

Вход абсолютно бесплатный. И здесь гарантированы последние вести с полей футбольных – в прямом эфире. Трансляции матчей прводят на больших экранах общей площадью 30 квадратных метров.

Подробнее – в видеоматериале

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков открылась 19 июня в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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