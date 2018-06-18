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4 фуд-корта и огромные экраны: В Минске открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков
Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков открылась 19 июня в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Октябрьской площади для зрителей предусмотрели огромные экраны, удобные места и 4 фуд-корта. Теперь следить за Чемпионатом мира по футболу будет еще комфортней.
Настроиться на спортивную волну и болеть за любимые команды, переживая всю гамму эмоций и драйв, которые дарит футбол такого уровня, теперь можно в самом центре столицы. У Дворца Республики только что открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона. Вместить она сможет почти полтысячи болельщиков.
Вход абсолютно бесплатный. И здесь гарантированы последние вести с полей футбольных – в прямом эфире. Трансляции матчей прводят на больших экранах общей площадью 30 квадратных метров.
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4 фуд-корта и огромные экраны: В Минске открылась крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков
Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси фан-зона для футбольных болельщиков открылась 19 июня в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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