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Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

19.06.2018 18:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под Минском перезахоронили останки младшего сержанта Морозова, который погиб при обороне Украины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

Пограничник пал смертью храбрых в ходе боёв в Кировоградской области. Сейчас в этих местах ведутся поисковые работы. Удалось установить и имя нашего земляка. К сожалению, родственников погибшего не осталось. Родная деревня красноармейца в Витебской области в годы войны была полностью уничтожена. Перезахоронить останки Тимофея Морозова решили в Тарасово на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

Анатолий Махнюк, первый секретарь посольства Украины в Беларуси:
Установлено имя еще одного ранее безымянного солдата, который погиб во время Второй мировой войны. Это наш святой долг перед Богом, перед солдатами павшими, защищая нашу Родину.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Как бы не было сегодня тяжело, само это действо оно свидетельствует о том, что мы все равно вместе. Мы находим общий язык, мы общаемся друг с другом и только благодаря слаженным совместным действиям стало возможным и обретение, и доставка, и погребение воинов.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

Увековечение памяти солдатов той войны и восстановление имён погибших в Беларуси ведётся постоянно.

Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово

 
 
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Новости Беларуси. Под Минском перезахоронили останки младшего сержанта Морозова, который погиб при обороне Украины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в...
 
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