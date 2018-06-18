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Останки младшего сержанта Тимофея Морозова перезахоронили на территории храма в Тарасово
Новости Беларуси. Под Минском перезахоронили останки младшего сержанта Морозова, который погиб при обороне Украины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пограничник пал смертью храбрых в ходе боёв в Кировоградской области. Сейчас в этих местах ведутся поисковые работы. Удалось установить и имя нашего земляка. К сожалению, родственников погибшего не осталось. Родная деревня красноармейца в Витебской области в годы войны была полностью уничтожена. Перезахоронить останки Тимофея Морозова решили в Тарасово на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Анатолий Махнюк, первый секретарь посольства Украины в Беларуси:
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Увековечение памяти солдатов той войны и восстановление имён погибших в Беларуси ведётся постоянно.
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Новости Беларуси. Под Минском перезахоронили останки младшего сержанта Морозова, который погиб при обороне Украины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в...
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