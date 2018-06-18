«Сонечная цеплыня дрэва-2018» в Любани: фотофакт

Новости Беларуси. Областной праздник деревянной монументальной скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва» приняли в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционный конкурс уже 17 лет путешествует по регионам Минщины. В 2018 он проводится не как соревнование, а пленэр. 12 мастеров из разных уголков Беларуси в течение 10 дней удивляли местных жителей своими способностями и мастерили скульптуры на разные темы.





Наша съемочная группа также увлеклась деревянным искусством. Подробности в видеоматериале.