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В Несвиже обнаружено огромное захоронение жертв расстрела времён ВОВ. Уже найдено 650 останков
Новости Беларуси. Уже 650 жертв расстрела времен Великой Отечественной войны обнаружили военные поисковики в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ранее мы сообщали о большой операции, проводимой специалистами в древнем городе. На окраине райцентра в одном из песчаных карьеров фашистские захватчики расстреляли мирных граждан и военнопленных Красной армии. Ранее об этой карательной акции в годы войны было неизвестно.
Только благодаря информации очевидца начались раскопки в этом месте. Причем каждую неделю количество найденных увеличивалось на 50-60 человек. Скорее всего, цифра будет продолжать расти.
Сергей Варанович, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войны Министерства обороны Беларуси:
В настоящее время специалисты устанавливают имена погибших, многие из которых, возможно, долгое время считались пропавшими без вести.
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Новости Беларуси. Уже 650 жертв расстрела времен Великой Отечественной войны обнаружили военные поисковики в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее...
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