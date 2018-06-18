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Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике
Новости Беларуси. Речь идёт об особом виде лапароскопии. Этой ультразвуковой, малоинвазивной технологией пользуются во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И, конечно же, в Беларуси. Однако каждый специалист использует её по-своему. Так, собственный метод продемонстрировал профессор из Франции. Ив Панис вместе с коллегами из РНПЦ онкологии прооперировал пациента с опухолью кишечника. Причем из операционной велась видеотрансляция для специалистов центра.
Ив Панис, профессор колоректальной хирургии (Франция):
Геннадий Колядич, заведующий отделением ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»:
Только в РНПЦ онкологии с помощью лапароскопии ежедневно выполняют более 30 операций. Технология позволяет пациенту восстановиться быстрее.
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Новости Беларуси. Речь идёт об особом виде лапароскопии. Этой ультразвуковой, малоинвазивной технологией пользуются во всем мире, сообщили в программе Новости «24...
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