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Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике

19.06.2018 17:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Речь идёт об особом виде лапароскопии. Этой ультразвуковой, малоинвазивной технологией пользуются во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике

И, конечно же, в Беларуси. Однако каждый специалист использует её по-своему. Так, собственный метод продемонстрировал профессор из Франции. Ив Панис вместе с коллегами из РНПЦ онкологии прооперировал пациента с опухолью кишечника. Причем из операционной велась видеотрансляция для специалистов центра.

Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике

Ив Панис, профессор колоректальной хирургии (Франция):
Операция прошла хорошо. Я делал ее точно так же, как буквально вчера в Париже. Мне активно помогали белорусские хирурги. Отмечу, что здесь прекрасный операционный блок. Он оснащён даже лучше французских. Надеюсь, что со временем ситуация у нас выровняется в этом плане.

Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике

Геннадий Колядич, заведующий отделением ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»:
Его мастер-класс, его техника хирургических вмешательств для нас будет дополнительным стимулом к дальнейшему развитию этих технологий в хирургическом лечении пациентов с колоректальным раком.

Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике

Только в РНПЦ онкологии с помощью лапароскопии ежедневно выполняют более 30 операций. Технология позволяет пациенту восстановиться быстрее.

 
 
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Новости Беларуси. Речь идёт об особом виде лапароскопии. Этой ультразвуковой, малоинвазивной технологией пользуются во всем мире, сообщили в программе Новости «24...
 
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