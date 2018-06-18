﻿ В Минске начальник патологоанатомического бюро задержан с поличным при получении взятки. 21.by
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В Минске начальник патологоанатомического бюро задержан с поличным при получении взятки

19.06.2018 17:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Начальник патологоанатомического бюро в Минске задержан за взятку.

По информации МВД, сотрудники ГУБОПиК  МВД Беларуси задержали начальника Городского клинического патологоанатомического бюро при получении взятки. Руководителя задержали с поличным.

Деньги на сумму 5245 рублей и 300 долларов фигурант получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, который расположен на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар.

Сведения о коррупционной деятельности руководителя поступили в конце мая. Было установлено, что начальник более 10 лет получает взятки как в рублях, так и в валюте. Общая сумма составляет десятки тысяч долларов.

«Размер ежемесячного «вознаграждения» равнялся 10% от суммы поставленного товара».

Однако последние месяцы руководитель был осторожен и получал деньги раз в квартал, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур.

Возбуждено уголовное дело  «Получение взятки в особо крупном размере». Избрана мера наказания – заключение под стражу.

Устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности. Уже зафиксированы многочисленные факты получения гражданином денежных средств от представителей коммерческих структур. Сумма – не менее двухсот тысяч долларов.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Начальник патологоанатомического бюро в Минске задержан за взятку. По информации МВД, сотрудники ГУБОПиК  МВД Беларуси задержали начальника...
 
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