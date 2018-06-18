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Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

19.06.2018 17:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ВГС – это высший орган управления Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

На одной площадке встречаются не только президенты, но и представители делегаций, представители депутатского и министерского корпусов. Главы правительств еще до начала диалога в кулуарах обсуждали, о чем пойдет речь на заседании.

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

В приоритете, естественно, повышение эффективности работы Союзного государства, в частности расширению промышленного потенциала двух стран тоже будет отведено особое внимание. Своими ожиданиями поделились участники делегаций с нашей съемочной группой.

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства:
В первую очередь, это очевидно, что будут вопросы, касающиеся развития высоких технологий в России и Беларуси. Вопросы бюджетов повестки видел, они все решаются. Если мы бюджет уже определили, будет доложено о результатах, как осваивался бюджет в 2017 году. Естественно, будут рассматриваться возможности по освоению бюджета на будущее. Я не исключаю, что может быть поднят вопрос о повышении роли науки и в России, и в Беларуси. Так или иначе могут быть затронуты вопросы национальной безопасности. Я не исключаю, что может быть речь будет идти о цифровых технологиях сегодня. Как вы знаете, и в России, и в Беларуси определено направление развития цифровой экономики как достаточно важное. То есть перечень вопросов большой.

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:
Очень много комплектующих и мы, и Российская Федерация завозим из третьих стран, поэтому эта тема важна сегодня для всех. Не все наименования мы закрываем двигателей, не все наименования коробок передач мы закрываем, это сцепление, это компоненты более низкого уровня, тормозная аппаратура.

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

Скоро к союзному диалогу на высшем уровне подключатся и участники делегаций. Партнеры подчеркивали, что интеграция Беларуси и России – это пример для всего постсоветского пространства. Поэтому логично, что разговор за круглым столом пойдет не только о делах союзных, но и выработке совестной позиции на международной арене. Работы предстоит немало.

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

На повестке дня 9 блоков вопросов для обсуждений. Самый обсуждаемый — вопрос отмены роуминга в двух странах, соглашение о взаимном признании виз, выданным третьим странам. Также должен пойти разговор о новой редакции военной доктрины. Ожидается также, что сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин учредят новую премию для особо выдающихся ученых Союзного государства в области науки и техники.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ВГС – это высший орган управления Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходят переговоры Александра...
 
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