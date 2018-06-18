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Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС
Новости Беларуси. ВГС – это высший орган управления Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»
На одной площадке встречаются не только президенты, но и представители делегаций, представители депутатского и министерского корпусов. Главы правительств еще до начала диалога в кулуарах обсуждали, о чем пойдет речь на заседании.
В приоритете, естественно, повышение эффективности работы Союзного государства, в частности расширению промышленного потенциала двух стран тоже будет отведено особое внимание. Своими ожиданиями поделились участники делегаций с нашей съемочной группой.
Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства:
Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:
Скоро к союзному диалогу на высшем уровне подключатся и участники делегаций. Партнеры подчеркивали, что интеграция Беларуси и России – это пример для всего постсоветского пространства. Поэтому логично, что разговор за круглым столом пойдет не только о делах союзных, но и выработке совестной позиции на международной арене. Работы предстоит немало.
На повестке дня 9 блоков вопросов для обсуждений. Самый обсуждаемый — вопрос отмены роуминга в двух странах, соглашение о взаимном признании виз, выданным третьим странам. Также должен пойти разговор о новой редакции военной доктрины. Ожидается также, что сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин учредят новую премию для особо выдающихся ученых Союзного государства в области науки и техники.
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Новости Беларуси. ВГС – это высший орган управления Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходят переговоры Александра...
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