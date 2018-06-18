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В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

19.06.2018 17:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в нём прибыл Владимир Путин. В аэропорту его встречал премьер-министр нашей страны.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

Всё внимание прессы приковано ко Дворцу Независимости. Встреча президентов Беларуси и России предваряет заседание Высшего госсовета. За ходом переговоров следит наш политический обозреватель Юлия Бешанова.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

В эти минуты проходят переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в формате «один на один». О чем совещаются президенты за закрытыми дверями, пока неизвестно. Об этом мы узнаем позже, от официальных заявлений по итогам ВГС. Существуют мнения, что кроме заявленной повестки дня президенты обсуждают некоторые шероховатости, которые в последнее время возникли в белорусско-российских отношениях.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

В частности речь идет об ограничении поставок белорусской молочки на российские прилавки и о той ситуации, которая возникла на белорусско-российской границе.

Разговор с Владимиром Путиным Александр Лукашенко начал с пожелания удачи футбольной сборной России.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приветствую в городе-герое Минске, в столице Беларуси всех наших товарищей, коллег, руководство Беларуси. Мы очень рады встречать вас здесь, думаю, что плодотворной будет эта встреча. Мы снимем все вопросы, которые, возможно, не были решены на заседании союзного Совмина.

В Минске проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один»

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Спасибо за то, что вы взяли на себя труд в этот раз организовать нашу встречу в Минске. Я знаю, что действительно очень много вопросов проработано, прежде всего на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались не решенными. Если что-то осталось, можем обсудить.

Участники делегаций поделились своими ожиданиями от заседания ВГС

 
Теги: Минск
 
 
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