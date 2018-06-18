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Самолет Air Chinа экстренно приземлился в Минске
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Air Chinа экстренно приземлился в Национальном аэропорту Минск. Соответствующая информация размещена на портале Flightradar24, сообщает БЕЛТА.
"В 17:20 борт благополучно приземлился в нашем аэропорту, помощь МЧС Беларуси не запрашивалась", - говорится в сообщении МЧС.
Самолет Airbus A330 следовал из Барселоны в Шанхай, причина вынужденной посадки самолета пока не называется.-0-
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Air Chinа экстренно приземлился в Национальном аэропорту Минск. Соответствующая информация размещена на портале Flightradar24, сообщает...
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