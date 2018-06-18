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Шедевры из бубликов и мастики представили кондитеры Кобринского хлебозавода

19.06.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Шедевры из бубликов и мастики представили кондитеры Кобринского хлебозавода

Ежегодно в области проводится конкурс профессионального мастерства среди хлебозаводов ОАО «Берестейский пекарь». В нынешнем году Кобринский хлебозавод представляли кондитеры Лариса Бокатюк и Анна Козик. Лариса Вячеславовна на конкурс увозила из Кобрина корабль из бубликов, а привезла диплом первой степени. Анна представляла «бубликовую» мельницу, за что была удостоена диплома второй степени.


Шедевры из бубликов и мастики представили кондитеры Кобринского хлебозавода

Лариса Бокатюк работает на хлебозаводе около 20 лет, Анна – два года, Молодая кондитер охотно рассказала о конкурсе.

По образованию Анна экономист. Некоторое время работала в торговле, на хлебозавод пришла рабочим. Выпечка всегда ее привлекала, а год назад Анна серьезно увлеклась изготовлением мастичных тортов.

Об увлечении Анны узнали на работе. Женщине предложили поучаствовать в профессиональном конкурсе и пошла с поддержкой руководства учёба на различных кондитерских курсах. Так увлечение стало любимым делом.

На работе она в основном занимается декорированием мастикой. Коржи и начинку готовят ее коллеги.

– Самая большая моя работа – украшение 15-килограммового торта для СООО «ПП Полесье», где вес одной мастики был 5-6 килограммов, – рассказывает кондитер. – Детали лепила по эскизам игрушек.

Так, машинки, формочки, Смешарики поселились на четырёхъярусном торте ярко-зеленого цвета. Лакомство пришлось по вкусу заказчикам.

Как заметила Анна, люди в основном просят изготовить торт по образцу. Приносят готовую картинку или фото, но кондитер, создавая изделие, привносит что-то свое.

Выпечка караваев ее также увлекает.

– Всё украшение я придумываю сама. Бывает, если на неделю есть заказ на несколько хлебов, то подготовку начинаю с понедельника – первые три дня изготавливаю украшения, на четвёртый день выпекаю, а на пятый все соединяю воедино.

Украшенные караваи выглядят очень красиво.  Поражает мастерство исполнения работы и целостность задумки. Розочки, ромашки, листочки, лебеди и другая красота, словно живые, трудно поверить, что это все съедобно.

На конкурс было необходимо выполнить композицию из бубликов. Кондитеры долго думали, чем удивить жюри. Идея выполнить мельницу пришла случайно.

– Как-то на глаза попала мельница, которая служила украшением дворовой территории.  Она и натолкнула меня на мысль создать такую же композицию. На метровую мельницу ушло почти 6 килограмм бубликов. В композицию еще входила такая же «бубличная» повозка. Но это было не единственное задание. В качестве домашнего необходимо было испечь булочки. Плетёночный пирог выпекали прямо во время конкурса, конкурсную композицию дополняли небольшие караваи.

У молодой мамы, а в ее семье подрастает сын Трофим, хватает времени на общественную деятельность. Волейбол, теннис, шахматы, дартс – во многих видах спорта Анна отстаивает честь родного предприятия.

Ее увлечение муж поддерживает, удивляясь ее работоспособности – она готова часами, до поздней ночи колдовать над очередным тортом.

Шедевры из бубликов и мастики представили кондитеры Кобринского хлебозавода

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКАХ из архива Анны Козик: призовые работы; Анна Козик со своими караваями.

 

 
 
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Шедевры из бубликов и мастики представили кондитеры Кобринского хлебозавода
 
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