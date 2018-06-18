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В районе Чижовского водохранилища построят мост через Свислочь

19.06.2018 18:38 — Разное | KYKY  
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Новый 50-метровый мост соединит велодорожки Заводского и Ленинского районов, пишет «Минск-Новости». Судя по всему, речь идет про место между Серебрянкой и Чижовкой/Лошицей недалеко от магазина ProStore. 

 

Начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, рассказал, что строительство уже началось. Мост будет длиной 50 метров, шириной – 4,5 метра. После его открытия велодорожка пройдет по набережной Чижовского водохранилища вдоль улицы Корзюки к «Чижовка-Арене». 

Уже сейчас в Минске развивается велоинфраструктура: вдоль магистральной дорожки установлены 11 мест для укрытия от дождя, 67 мест для отдыха. Велосипеды можно хранить на всех охраняемых автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Если же своего велосипеда нет, но покататься очень хочется, можно взять его напрокат в одном из почти сорока пунктов с общим числом велосипедов около 650 штук. Стоимость аренды на час – от 4 до 7 рублей, на сутки — от 12 до 22 рублей.

Читайте по теме: Минчанка рассказала, как все пассажиры автобуса вступились за парня с велосипедом – и оказались на улице

 
Теги: Минск
 
 
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Новый 50-метровый мост соединит велодорожки Заводского и Ленинского районов, пишет «Минск-Новости». Судя по всему, речь идет про место между Серебрянкой и...
 
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