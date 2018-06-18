|
Шествие памяти и митинг-реквием пройдут 22 июня в Вороново
19.06.2018 — Разное | Вороновская газета
22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в г.п.Вороново состоится шествие памяти и митинг-реквием.
Старт шествия — в 4.00 от памятника жертв фашизма у колледжа, а в 4.30 — начало митинга у памятника на братской могиле в центре поселка.
Приглашаем жителей поселка присоединиться к памятным мероприятиям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в г.п.Вороново состоится шествие памяти и митинг-реквием. Старт шествия — в 4.00 от памятника...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)