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Прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов
19.06.2018 — Разное | Вороновская газета
21 июня прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич:
— с 9.00 до 10.00 в Мисевичском сельском Совете депутатов (кабинет председателя);
— с 14.30 до 15.30 в дочернем унитарном Вороновском предприятии мелиоративных систем (кабинет директора).
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21 июня прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому...
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