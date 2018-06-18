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21 июня — Единый день информирования
19.06.2018 — Разное | Вороновская газета
по теме: «Природные ресурсы и их рациональное использование в Республике Беларусь».
Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом КСУП «Больтишки» и жителями Больтишского сельсовета (8.30, зал заседаний филиала «Больтишский центр культуры и досуга»).
Районные информационно-пропагандистские группы встретятся с трудовыми коллективами:
— ГУ «Вороновская районная ветеринарная станция» (9.00, кабинет руководителя);
— дорожного ремонтно-строительного управления №120 КУП «Гроднооблдорстрой», Вороновского филиала ГП «Гроднооблтопливо» (8.00, зал заседаний ДРСУ-120);
— представительства Белгосстраха по Вороновскому району, РКЦ №13 в г.п. Вороново филиала ОАО «Белагропромбанк» — Гродненское областное управление, ЦБУ №403 г.п. Вороново филиала №413 ОАО «СБ Беларусбанк» (16.00, зал заседаний Белгосстраха).
В рамках Единого дня информирования состоится сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Мисевичского сельсовета» (8.00, мехмастерские).
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по теме: «Природные ресурсы и их рациональное использование в Республике Беларусь». Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым...
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