21 июня — Единый день информирования

по теме: «Природные ресурсы и их рациональное использование в Республике Беларусь».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом КСУП «Больтишки» и жителями Больтишского сельсовета (8.30, зал заседаний филиала «Больтишский центр культуры и досуга»).

Районные информационно-пропагандистские группы встретятся с трудовыми коллективами:

— ГУ «Вороновская районная ветеринарная станция» (9.00, кабинет руководителя);

— дорожного ремонтно-строительного управления №120 КУП «Гроднооблдорстрой», Вороновского филиала ГП «Гроднооблтопливо» (8.00, зал заседаний ДРСУ-120);

— представительства Белгосстраха по Вороновскому району, РКЦ №13 в г.п. Вороново филиала ОАО «Белагропромбанк» — Гродненское областное управление, ЦБУ №403 г.п. Вороново филиала №413 ОАО «СБ Беларусбанк» (16.00, зал заседаний Белгосстраха).

В рамках Единого дня информирования состоится сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Мисевичского сельсовета» (8.00, мехмастерские).