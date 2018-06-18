Еще один шаг к решению проблем





На прошлой неделе представители власти и учреждений района во главе с председателем райисполкома Николаем Розумом встретились с жителями агрогородка Заболоть и близлежащих деревень. Поводом для встречи стало коллективное обращение граждан, поступившее в районный исполнительный комитет.

Проблемы, волнующие заболотчан, не новы. Они поднимались и четыре месяца назад во время встречи районной информационной группы с трудовым коллективом КСУП «Гирки» и жителями агрогородка Заболоть. Однако полностью их разрешить пока не удалось. Чтобы до конца прояснить ситуацию и рассказать, что ждет сельчан в перспективе, собрались на открытый диалог.

Не так быстро, как хотелось бы, но может сняться «больной» дорожный вопрос: улица от костела к кладбищу в очень плохом состоянии — в ямах и выбоинах. Как пояснил Н.А. Розум, этот участок уже передан на баланс ДРСУ-120, его ремонт планируется в следующем году.

Кафе, которого с нетерпением ждут местные жители, будет, но не в июле. По словам директора КСУП «Гирки» Тадеуша Мушинского, его открытие по объективным причинам переносится на месяц.

— В прошлом году на ремонт фасада и крыши мы израсходовали 100 тысяч рублей. Чтобы полностью завершить ремонтные работы, нужно еще примерно 150 тысяч. Требуют времени и подготовка необходимой документации, согласования с соответствующими службами, — ввел в курс дела сельчан Тадеуш Янович и заверил: — В августе обязательно откроем.

Директор КСУП также сообщил, что сельхозорганизацией приобретена автолавка, осталось только оснастить ее необходимым оборудованием. Скоро она будет курсировать по деревням, входящим в состав сельхозпредприятия. Ассортимент продукции будет не хуже, чем в магазине хозяйства «Алдина», да и цены — приемлемыми.

Глава района поставил задачу перед руководством центральной районной больницы: разрешить проблему с прохождением школьниками медицинского осмотра и УЗИ сердца. В свою очередь главврач Вороновской ЦРБ Александр Ануфриев успокоил местных жителей, заверив, что в августе в Заболоть прибудет врач общей практики, который будет обслуживать и взрослых, и детей.







Сложнее обстоит ситуация с оказанием парикмахерских услуг. Председатель райисполкома акцентировал внимание сельчан на том, что без частной инициативы здесь не обойтись. Пояснил алгоритм действий для тех, кто захочет оказывать эту услугу. Вопросы бытового обслуживания населения находятся в компетенции экономической службы райисполкома во главе с заместителем председателя Олегом Тарасовым. Их разрешение будет находиться на контроле соответствующих специалистов.

В ходе встречи сельчане задали представителям власти и другие вопросы. Они касались работы местной канализации, дальнейшего развития агрогородка Заболоть. Что касается последнего, то рассматривается перспектива переноса центра сельхозпредприятия в Заболоть.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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