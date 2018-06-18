Прогноз погоды на 20 июня

В Беларуси сохраняется тёплая погода, среднесуточная температура на 2-7 градусов выше климатической нормы. Накануне в некоторых районах столбики термометров поднимались до отметки плюс 30. Местами прошли кратковременные дожди и даже грозы.

В среду и четверг погодой в Беларуси будет управлять поле повышенного атмосферного давления и поступающие с юго-запада Европы тёплые воздушные массы. А в пятницу страну накроет активный атмосферный фронт, который принесёт дожди и понижение температуры.

В среду ожидается преимущественно без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет западный порывистый. Температура воздух ночью – от плюс 11 до плюс 17. В разгар дня воздух прогреется до 27. В столице ожидается 22 – 24 выше ноля. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днём существенно не изменится.

В четверг также сохранится очень тёплая и преимущественно без осадков погода. Лишь днём в отдельных районах по западу страны возможны кратковременные дожди и грозы. В последний рабочий день ожидается ветреная и дождливая погода. Осадки ожидаются на большей части территории страны, в отдельных районах – сильные с грозами. Температура ночью понизится до плюс 11, в дневные часы также будет прохладнее – чуть больше 20 градусов, по юго-востоку – около 26 тепла.

Самым жарким за весь период наблюдений был этот день в 2012 году, в Лельчицах столбики термометров показывали плюс 35. А в 2001 в Лынтупах под утро было всего лишь около ноля. В том же 2001 в Ганцевичах прошёл сильнейший ливень, выпало 94 мм осадков, это более 100% месячной нормы.