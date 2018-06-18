Тренер БАТЭ признался, кого не хотел получить в соперники на старте квалификации Лиги чемпионов

По завершении жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19 корреспондент пресс-службы ФК БАТЭ связался с наставником борисовской команды Алексеем Багой.



Алексей Бага. Фото: fcbate.by

— Это первая для вас лигочемпионская жеребьевка как для рулевого «желто-синих». Особые эмоции при просмотре трансляции церемонии возникали?

— Честно говоря, преобладали те же чувства, что и в бытность ассистентом, — интерес, предвкушение еврокубкового праздника. Наверное, ближе непосредственно к матчам, когда станет известен конкретный соперник, придет время и определенного волнения.

— Возможных пар для БАТЭ было пять. Какие-то варианты привлекали более других или, наоборот, отторгали?

— Не хотелось попасть на «Црвену Звезду», учитывая опыт нашего недавнего тяжелейшего противостояния в групповой стадии Лиги Европы. И, наверное, пара с норвежским «Русенборгом» выглядела нежелательной. Впрочем, сейчас все научились играть в футбол. И ни с кем из потенциальных оппонентов БАТЭ не было бы легко.

— В итоге жребий преподнес дилемму — ХИК или «Викингур».

— География сразу вырисовывает особенности футбола соперника — атлетичность, организованность, хорошие физические кондиции, стандартные положения. Понятно, что и финны, и фарерцы отличаются по стилю от тех же македонцев или боснийцев. Ну, а в целом вариант рабочий. Нужно готовиться и играть.

— Кого считаете фаворитом выпавшей БАТЭ пары?

— Проходящий сейчас в России чемпионат мира заставляет остерегаться безапелляционных прогнозов. Но, пожалуй, преимущество отдал бы ХИКу — тамошний чемпионат все-таки посильнее фарерского. Впрочем, не сомневаюсь, «Викингур» доставит проблем команде из Хельсинки.

— В Финляндии и на Фарерах чемпионаты в разгаре. Это облегчит сбор разведданных?

— Конечно. Есть календари с датами матчей. Знаешь, где и когда состоится та или иная встреча. Это куда проще, чем разыскивать игры клуба, работающего на сборе на предсезонке. То спарринг отменится, то место поединка не найти.

— Думается, наибольшую пищу для ума дадут очные поединки наших потенциальных оппонентов.

— На матч в Хельсинки однозначно отправится разведчик — либо я сам, либо кто-то из помощников. Ну, а целесообразность поездки на Фареры зависит от результата первого сражения ХИКа и «Викингура».

— Какие еще источники информации планируете задействовать?

— Будем выходить на связь с нынешним наставником СИКа Алексеем Еременко-старшим. Также собираюсь пообщаться с бывшим наставником дружины из Сейняйоки Симо Валакари, который теперь возглавляет норвежский «Тромсе». В деле подготовки любая помощь всегда кстати.

— Первый матч БАТЭ проведет в родных стенах.

— Это внесет определенную специфику в график тренировок и выбор тактики. Но в целом не вижу особой разницы, где начинать. Противостояние состоит из двух поединков — все решится по итогам как минимум четырех таймов.