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Кому нельзя делать тату рассказали учёные

19.06.2018 19:16 — Разное | ОНТ  
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Учёные из Великобритании выяснили, что проколы и повреждения верхнего слоя кожи могут привести к развитию тяжёлых воспалительных заболеваний, избавиться от которых практически невозможно.

Причина: проникновение мелких частиц краски, используемой для тату, в лимфатические узлы организма человека. Прямой связи развития заболеваний пока нет, но есть факты: 31-летняя жительница Шотландии жаловалась на сильные боли в колене после нанесения татуировки. Изучив медицинские данные женщины, учёные выяснили, что после пересадки лёгких и длительного приёма антибиотиков её иммунная система сильно ослабла.

Слабый иммунитет – это одна из главных причин отказать от нанесения тату. 

Организм женщины перестал работать «нужным образом»: частицы краски начали распространяться по соединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления, которые привели к слабости в ногах и другим неприятным ощущениям.

На восстановление нормальной работы иммунной системы у женщины ушло три года. Однако такое лечение, по словам учёных, не решает главной проблемы.

Также воспалительные процессы в организме, вызванные микрочастицами краски для тату, могут привести к онкозаболеваниям. 

 
 
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Учёные из Великобритании выяснили, что проколы и повреждения верхнего слоя кожи могут привести к развитию тяжёлых воспалительных заболеваний.
 
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