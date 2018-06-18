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Кому нельзя делать тату рассказали учёные
Учёные из Великобритании выяснили, что проколы и повреждения верхнего слоя кожи могут привести к развитию тяжёлых воспалительных заболеваний, избавиться от которых практически невозможно.
Причина: проникновение мелких частиц краски, используемой для тату, в лимфатические узлы организма человека. Прямой связи развития заболеваний пока нет, но есть факты: 31-летняя жительница Шотландии жаловалась на сильные боли в колене после нанесения татуировки. Изучив медицинские данные женщины, учёные выяснили, что после пересадки лёгких и длительного приёма антибиотиков её иммунная система сильно ослабла.
Слабый иммунитет – это одна из главных причин отказать от нанесения тату.
Организм женщины перестал работать «нужным образом»: частицы краски начали распространяться по соединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления, которые привели к слабости в ногах и другим неприятным ощущениям.
На восстановление нормальной работы иммунной системы у женщины ушло три года. Однако такое лечение, по словам учёных, не решает главной проблемы.
Также воспалительные процессы в организме, вызванные микрочастицами краски для тату, могут привести к онкозаболеваниям.
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Учёные из Великобритании выяснили, что проколы и повреждения верхнего слоя кожи могут привести к развитию тяжёлых воспалительных заболеваний.
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