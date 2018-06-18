Москва и Минск определят внешнюю политику Союзного государства

Россия и Беларусь по итогам заседания Высшего государственного совета в Минске определят внешнюю политику Союзного государства на два года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости» .

«Ключевым направлением деятельности Союзного государства считаем выработку и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня. По итогам нынешнего заседания будет утверждена программа в области внешней политики на очередной двухлетний период», – сказал Путин, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Российский лидер отметил, что две страны осуществляют тесное взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений, в том числе в ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и других.

Ранее сообщалось, что на повестку дня заседания вынесено девять вопросов. В их числе – новая редакция военной доктрины Союзного государства, а также учреждение общей премии в области науки и техники.