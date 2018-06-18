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Москва и Минск определят внешнюю политику Союзного государства
19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь по итогам заседания Высшего государственного совета в Минске определят внешнюю политику Союзного государства на два года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает
Российский лидер отметил, что две страны осуществляют тесное взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений, в том числе в ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и других.
Ранее сообщалось, что на повестку дня заседания вынесено девять вопросов. В их числе – новая редакция военной доктрины Союзного государства, а также учреждение общей премии в области науки и техники.
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Россия и Беларусь осуществляют тесное взаимодействие в рамках международных организаций, отметил президент РФ Владимир Путин.
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