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Путин считает возможным увеличить товарооборот России и Беларуси до 50 миллиардов долларов

19.06.2018 19:01 — Разное | Ежедневник  
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Путин считает возможным увеличить товарооборот России и Беларуси до 50 миллиардов долларов

По данным главы российского государства, объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает 3,9 млрд долларов, белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка 620 млн долларов.

Президент РФ Владимир Путин считает возможным увеличить товарооборот России и Беларуси до 50 млрд долларов в год, пишет ТАСС.

"Дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть - плюс 23,5% и достиг 32,4 млрд, в январе - апреле текущего года прибавил еще 18,5%", - сказал глава российского государства на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Он подчеркнул: "При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов".

По данным российского лидера, "объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает 3,9 млрд долларов, белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка 620 млн долларов". "Считаем важным последовательно улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую, денежно-кредитную, налоговую политику, продолжить гармонизацию нормативного регулирования", - указал Путин.

Президент РФ заверил: "Готовы предпринять дополнительные шаги в плане наращивания промышленной кооперации".

Глава российского государства привел примеры перспективных совместных проектов. Среди них - сооружение в Беларуси российскими компаниями завода по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возведение фабрики строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур. Путин отметил, что цена этих проектов составляет около 400 млн долларов.
Президент РФ обратил внимание на то, что в 2019 году Москва и Минск отметят 20-летия подписания договора о создании Союза.

"За прошедший период удалось многого добиться: нарастить торгово-инвестиционные, научно-технологические, культурные, гуманитарные связи, укрепить договорно-правовую базу во всех областях сотрудничества", - констатировал российский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным главы российского государства, объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает 3,9 млрд долларов, белорусские...
 
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