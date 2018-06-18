В квартире российского футболиста нашли труп болельщика

Телеграмм-канал Mash сообщает, что Ромео Капалиани приехал из Грузии вместе с другом, чтобы посетить один из матчей Чемпионата мира. По просьбе российской футболиста представители «Локомотива» встретили болельщиков в аэропорту и отвезли в квартиру Квирквелии. Через несколько часов соседка обнаружила труп Капалиани на лестничной площадке. Второй же болельщик быстро собрал вещи и уехал, сообщается, что он был в неадекватном состоянии.





На теле погибшего обнаружены следы от инъекций, на месте происшествия валялись шприцы. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиками.





Соломон Квирквелиа сейчас отдыхает на Кипре и не знал о том, что произошло в его квартире.