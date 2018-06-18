В центре города протестовать нельзя. Власти Бреста вновь запретили акцию против аккумуляторного завода

Инициативная группа против строительства аккумуляторного завода просила власти дать разрешение на проведение 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 июня пикет в центре города на бульваре Шевченко. Но в очередной раз группа получила отказ. Заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук ссылается на запрет проведения массовых мероприятий в центре города и отмечает, что в Бресте установлены места для проведения подобных акций.





Отметим, что таких мест только два, и оба находятся на окраине города. В то же время власти не запрещают в центре города проводить инициированные ими мероприятия. Как и не препятствовали 1 мая проезду по центру города байкеров из мотоклуба «Ночные волки» и шествию коммунистов.





Заметим, что из множества представленных в горисполком заявок на проведение массовых мероприятий против аккумуляторного завода удовлетворена была только одна – на проведение митинга « Брест против свинца». Митинг прошел в парке воинов-интернационалистов и собрал около двух тысяч человек.









«Власти боятся уличного протеста против аккумуляторного завода. Наш протест всеми силами пытаются увести с улицы и спрятать подальше от глаз брестчан. Этот запрет грубо нарушает наше право на свободное выражение своих взглядов. Мы будем обжаловать его в суде и затем в Комитете ООН по правам человека», – заявил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.





Жители Бреста уже полгода добиваются приостановки строительства аккумуляторного завода рядом с городом. Власти строительство потенциально опасного производства не останавливают.