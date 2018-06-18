ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре города протестовать нельзя. Власти Бреста вновь запретили акцию против аккумуляторного завода

19.06.2018 19:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Брестский горисполком не разрешил провести семь пикетов против строительства аккумуляторного завода.

Инициативная группа против строительства аккумуляторного завода просила власти дать разрешение на проведение 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 июня пикет в центре города на бульваре Шевченко. Но в очередной раз группа получила отказ. Заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук ссылается на запрет проведения массовых мероприятий в центре города и отмечает, что в Бресте установлены места для проведения подобных акций.

Отметим, что таких мест только два, и оба находятся на окраине города. В то же время власти не запрещают в центре города проводить инициированные ими мероприятия. Как и не препятствовали 1 мая проезду по центру города байкеров из мотоклуба «Ночные волки» и шествию коммунистов.

Заметим, что из множества представленных в горисполком заявок на проведение массовых мероприятий против аккумуляторного завода удовлетворена была только одна – на проведение митинга «Брест против свинца». Митинг прошел в парке воинов-интернационалистов и собрал около двух тысяч человек.


«Власти боятся уличного протеста против аккумуляторного завода. Наш протест всеми силами пытаются увести с улицы и спрятать подальше от глаз брестчан. Этот запрет грубо нарушает наше право на свободное выражение своих взглядов. Мы будем обжаловать его в суде и затем в Комитете ООН по правам человека», – заявил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.

Жители Бреста уже полгода добиваются приостановки строительства аккумуляторного завода рядом с городом. Власти строительство потенциально опасного производства не останавливают.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский горисполком не разрешил провести семь пикетов против строительства аккумуляторного завода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому нельзя делать тату рассказали учёные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика