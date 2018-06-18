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Стало известно, с кем БАТЭ сыграет в квалификации Лиги чемпионов
Стало известно, с кем БАТЭ сыграет во 2-м раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов (первый раунд борисовчане пропускают).
Согласно жеребьевке, которая 19 июня прошла в Ньоне в штаб-квартире УЕФА, это будет победитель пары ХИК (Финляндия) — "Викингур" (Фареры), которые сыграют в 1-м раунде квалификации. Противостояние этих команд закончится до 18 июля.
Матчи БАТЭ назначены на 24/25 июля и 31 июля/1 августа.
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Стало известно, с кем БАТЭ сыграет во 2-м раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов (первый раунд борисовчане пропускают).
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