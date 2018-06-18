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В Туркменистане запретили многоженство
В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство.
«Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства», - говорится в документе.
Запрет вступит в силу с 1 сентября 2018 года. По канонам ислама, который исповедует подавляющее большинство населения Туркменистана, мужчины могут иметь до четырех жен.
Однако в Уголовном кодексе страны уже есть статья, запрещающая многоженство. Она предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет.
В начале года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий транслировать на телевидении сцены секса, насилия и вредные привычки.
Данная инициатива призвана создавать «положительный образ» страны. Сообщалось, что запрет на показ направлен на защиту национальных интересов.
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В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство.
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