Уничтожена старейшая в мире банда хакеров

Лента.ру . Об этом сообщает





За год правоохранителям удалось выследить восемь киберпреступников.





Отправной точкой спецоперации стала атака на хранилище клиентских данных одной из британских корпораций в мае 2017 года.





Тогда Rex Mundi взяли на себя ответственность за нападение. Через несколько дней представитель группировки связался с сотрудниками и на французском языке потребовал выкуп за возврат данных.





Массив информации злоумышленники оценили в 580 тысяч евро. 825 тысяч предлагалось заплатить за раскрытие способа взлома хранилища. Каждый день промедления мог стоить компании 210 тысяч евро.





Администрация фирмы отказалась платить и обратилась в полицию. В течение нескольких недель правоохранители арестовали пятерых членов группировки - все они оказались гражданами Франции.





Один из них, оказавшийся лидером организации, признался, что сами Rex Mundi не совершали взломов, а нанимали для этих целей хакеров в даркнете.





Однако свою вину в вымогательстве он признал. Еще двое членов группировки были арестованы осенью того же года.





Восьмого фигуранта дела поймала в мае 2018 года тайская полиция.









Фактически эта поимка положила конец одной из наиболее живучих и деятельных хакерских группировок. Rex Mundi (в переводе с латыни «король мира» - прим. Ленты.ру) взламывала корпоративные сети с 2012 года.





Злоумышленники требовали выкуп за полученные массивы данных и информацию о способе взлома.