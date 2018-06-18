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В Витебске произошел крупный пожар на лесопилке
О том, что горит загрузочный цех производственного унитарного предприятия «Витебская лесопилка», спасателям сообщили сегодня в 14.19.
Когда пожарные прибыли на место пожара, цех горел открытым пламенем, сообщила официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо:
— Площадь цеха — 120 квадратных метров. Для тушения пожара был создан оперативный штаб, задействовано 19 единиц техники и около 60 человек личного состава. Пожар полностью ликвидировали в течение часа. Благодаря этому удалось спасти два расположенных рядом цеха (распиловочный и сортировочный) общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.
Ущерб и причина возгорания устанавливаются.
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О том, что горит загрузочный цех производственного унитарного предприятия «Витебская лесопилка», спасателям сообщили сегодня в 14.19.
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