В Витебске произошел крупный пожар на лесопилке

Когда пожарные прибыли на место пожара, цех горел открытым пламенем, сообщила официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо:





— Площадь цеха — 120 квадратных метров. Для тушения пожара был создан оперативный штаб, задействовано 19 единиц техники и около 60 человек личного состава. Пожар полностью ликвидировали в течение часа. Благодаря этому удалось спасти два расположенных рядом цеха (распиловочный и сортировочный) общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.





Ущерб и причина возгорания устанавливаются.