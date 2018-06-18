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Защитников Куропат пригласили на прием к заместителю министра культуры
Защитников Куропат пригласили на 9.00 утра 20 июня к заместителю министра культуры Александру Яцко, передает
Защитников на встрече будут представлять сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, руководитель инициативы "За спасение мемориала Куропаты" Анна Шапутько и заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич.
На встрече будет обсуждаться выход из кризиса вокруг ресторана "Поедем поедим", построенного около Куропат.
Протесты длятся уже третью неделю. Защитники Куропат протестуют против того, что поблизости от места массовых убийств мирного населения находится развлекательное заведение.
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Защитников Куропат пригласили на 9.00 утра 20 июня к заместителю министра культуры Александру Яцко, передает Радио "Свобода".
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