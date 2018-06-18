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Путин и Лукашенко в Минске обсудят роуминг и доктрину Союзного государства

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Российский президент прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Подробнее рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.  

Еще до начала встречи в Минске было понятно, что Александра Лукашенко и Владимира Путина ждет достаточно напряженная и непростая работа. График плотный.  

Сразу по прилету Владимир Путин из национального аэропорта Минска отправился во Дворец независимости, где провел встречу с Александром Лукашенко.
Встреча началась с роты почетного караула, а после Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись крепкими дружескими рукопожатиями, а после чего сфотографировались на фоне флагов двух стран.  

Затем лидеры прошли в зал переговоров, где в узком составе провели беседу.  Во вступительном слове было отмечено лидерами, что как «хорошее все же эта встреча в столь непростое время состоялась». Александр Лукашенко даже затронул спортивную тему матча России и Египта. 

Путин и Лукашенко в Минске обсудят роуминг и доктрину Союзного государства
Фото: сайт президента РФ

«Мы сегодня проводим заседание Высшего государственного совета Союзного государства, но хорошая увертюра к началу питерской баталии. Будем надеется, что все пройдет, как российская сторона желает. Мы вас поддерживаем в этом плане. Мы готовы к проведению заседания Высшего госсовета, проработана повестка дня, вопросы согласованы. Предлагается три основных вопроса обсудить. Все остальные вопросы у нас в полной готовности, предлагается без обсуждения принять», – сказал Лукашенко.

«Я знаю, что очень много вопросов действительно проработано. Прежде всего на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались нерешенными. Но если что-то осталось, обсудим. Благодарб вас», – заявил Путин. 

На заседании Высшего госсовета на повестку дня вынесено девять вопросов и, конечно, три из них основные, которые рассмотрят президенты. Это вопрос новой военной доктрины Союзного государства, также вопрос утверждения новой союзной премии Беларуси-России в области науки и техники, третий – вопрос отмены роуминга в двух странах, то есть свободно совершать звонки между странами.  

Путин и Лукашенко в Минске обсудят роуминг и доктрину Союзного государства
Фото: сайт президента РФ

Стоит отметить такие цифры, так, за прошлый год товарооборот между странами составил $32 млрд. Товарооборот вырос на четверть. В Беларуси сегодня торгуют практически со всеми регионами Российской Федерации. 



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Теги: Минск
 
 
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Российский президент прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства.
 
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