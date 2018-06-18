Под Слонимом спасли мальчика, который на велосипеде упал в озеро

Как стало известно, мальчик ехал по дороге на велосипеде. По неизвестным пока причинам он съехал в озеро и начал тонуть. На помощь к нему подоспел очевидец, который вытащил ребенка на берег.

Мальчик не подавал признаков жизни. В это время мимо проезжал наряд ГАИ. Мужчина попросил инспекторов о помощи, передают представители пресс-службы УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции стали оказывать мальчику первую помощь, в частности делать непрямой массаж сердца. К счастью, эти действия помогли привести ребенка в чувство, у него появились дыхание, пульс и сердцебиение. Вскоре пострадавшего передали медработникам.