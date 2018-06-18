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Минску и Москве следует создать равную конкурентную среду - Лукашенко

19.06.2018 19:19 — Разное | Интерфакс  
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Минску и Москве необходимо наращивать торговые отношения, в том числе за счет создания равной конкурентной среды, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства во вторник.

"Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между двумя странами, в том числе за счет создания равной конкурентной среды", - сказал А.Лукашенко, добавив, что этой теме было уделено основное время сегодня на заседании.

Он подчеркнул, что главная цель остается неизменной - "ускорение темпов социально-экономического развития двух государств и улучшение жизни наших граждан".

В данной связи президент обратил внимание, что в прошлом году и начале текущего года Беларусь и Россия вышли "на стабильную траекторию роста взаимного товарооборота".

Как сообщил А.Лукашенко, на заседании Высшего госсовета были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов и наращивания взаимодействия в экономической сфере.

Президент подчеркнул, что "Союзное государство является устойчивой платформой для укрепления белорусско-российских отношений".

По его словам, важным элементом переговоров стало рассмотрение приоритетных направлений развития Союзного государства на предстоящие 5 лет. "Одним из ключевых инструментов достижения зафиксированных в этом документе целей является повышение системного взаимодействия профильных организаций наших стран", - сказал А.Лукашенко, уточнив, что эта задача возложена на постоянный комитет Союзного государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Минску и Москве необходимо наращивать торговые отношения, в том числе за счет создания равной конкурентной среды, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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