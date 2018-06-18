Москва и Минск традиционно будут решать спорные вопросы в духе взаимопонимания - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение всех споров с Россией в духе взаимопонимания и компромисса.

"Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства уже делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ), и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета", - сказал А.Лукашенко журналистам во вторник в Минске.

По его словам, стороны намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям сотрудничества.

"Для устойчивого развития наших стран и повышения уровня благосостояния народов будет задействован весь потенциал Союзного государства", - добавил глава государства.

Он убежден, что сегодня "удалось придать заметный импульс дальнейшему укреплению братского партнерства Беларуси и России".